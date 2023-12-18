Эксперты Роскачества рассказали, нужен ли вообще антивирус в 2023 году

Вопрос о необходимости установки антивируса на устройствах Android и ПК вызывает разные мнения. Однако есть несколько факторов, которые следует учесть.

На смартфонах вирусы и вредоносное ПО чаще всего попадают при установке приложений из неофициальных источников или при переходе по сомнительным ссылкам.

Если вы придерживаетесь правил безопасности и устанавливаете приложения только из официальных магазинов, не скачиваете файлы с подозрительных источников и не даете права администратора приложениям, то вероятность заражения снижается. В этом случае установка антивируса может быть необязательной.

Однако, если вы часто загружаете приложения из сторонних источников, пользуетесь модифицированными версиями программ или доверяете информации из интернета без должной осторожности, тогда установка антивируса может быть полезной. Также, если вы даете свой смартфон в пользование людям с ограниченными знаниями о цифровой безопасности, то антивирус может защитить их от потенциальных угроз.

На ПК ситуация немного иная. Вредоносное ПО может попасть на ваш компьютер незаметно для вас, и часто требуется активное вмешательство, чтобы его удалить.

Установка антивируса на ПК, особенно если вы используете различные программы и ресурсы в интернете, может значительно увеличить уровень защиты.

Если вы являетесь опытным пользователем, придерживаетесь правил безопасности и ограничиваете свою деятельность в интернете, то встроенный антивирус Windows Defender может быть достаточным для базовой защиты на ПК.

Однако, если вы склонны кликать по рекламным баннерам и сомнительным ссылкам или у вас есть потребность в дополнительных функциях антивируса, то рекомендуется установить платный антивирус от надежного производителя.

В конечном итоге, решение о необходимости установки антивируса на устройства зависит от ваших индивидуальных потребностей, привычек и уровня знаний о цифровой безопасности.