Эксперты Роскачества рассказали, какие приложения могут шпионить за жителями РФ

Согласно экспертам Роскачества, все приложения категории «Мои гости в социальной сети» оказались бесполезными с точки зрения заявленного функционала, причем 60% из них могут представлять опасность и шпионить за россиянами. Аналитики отмечают, что пользователи часто попадаются на уловки маркетинга и устанавливают приложения, которые им на самом деле не нужны.

Исследование показало, что 60% из 56 изученных приложений отправляли запросы в другие страны, в основном в Турцию. Безопасность ввода данных аккаунтов в таких приложениях также вызывает сомнения, считают специалисты. Особенно опасными могут быть менеджеры паролей, клинеры, фонарики, сканеры, а также приложения для редактирования фотографий и видео.

Аналитики рекомендуют регулярно проверять свою библиотеку приложений на наличие ненужных программ. При выборе стоит обращать внимание на высокий рейтинг приложения и положительные отзывы в Google Play Store. Также рекомендуется предпочитать приложения от известных компаний.

Однако, никто не может дать стопроцентной гарантии безопасности, подчеркивают эксперты. Роскачество советует скачивать приложения только из официальных магазинов, таких как App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore.

Следует обращать внимание на разрешения, которые приложение запрашивает при установке на смартфон. Особенно опасны доступы к управлению контактами, сообщениями и звонками.

Для повышения безопасности также рекомендуется регулярно обновлять систему и приложения, а также использовать антивирусные программы при установке приложений.