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Эксперты Роскачества рассказали, как спасти смартфон от воды

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Эксперты Роскачества делятся советами о том, как спасти телефон от повреждения в случае попадания воды. Первое, что следует сделать, это быстро извлечь телефон из воды и тщательно протереть его сухой тканью. Затем нужно выключить устройство, снять заднюю панель, извлечь аккумулятор, сим-карту и карту памяти. Для удаления влаги из портов и разъема для зарядки можно аккуратно встряхнуть телефон. Если нельзя сразу обратиться в сервисный центр, то телефон можно поместить в сухое место на 48 часов. Но не стоит использовать сушку или микроволновую печь.

После этого можно попытаться включить телефон, но следует избегать подключения к зарядному устройству. Морская вода особенно опасна из-за своего содержания солей, которые могут вызвать коррозию.

Если телефон заработал после всех мероприятий, рекомендуется сделать резервную копию данных и обратиться в сервисный центр для дополнительной проверки. Рекомендации о погружении телефона в рис считаются сомнительными, и лучше использовать силикагель. Главное — быстро и правильно реагировать при попадании телефона в воду, чтобы увеличить шансы на его спасение.

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