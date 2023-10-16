Эксперты Роскачества рассказали, что делать, если смартфон постоянно зависает

Роскачество дает рекомендации россиянам о том, что делать, если их смартфон зависает без видимых причин. По их совету, в таких случаях необходимо не только перезагрузить устройство, но и полностью выключить и включить его снова. Это помогает сбросить состояние как программной, так и аппаратной части смартфона.

Выключение смартфона полностью прекращает его питание, что позволяет устройству пересканировать все компоненты, как программные, так и аппаратные. По сравнению с перезагрузкой, при полном выключении и включении внутренняя память также перезагружается. Таким образом, полное выключение и включение могут быть более эффективными при устранении проблем.

Однако стоит учесть, что полное выключение смартфона может занимать больше времени и потреблять больше заряда по сравнению с перезагрузкой.