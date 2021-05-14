Эксперты Роскачества опровергли мифы о вреде микроволновых печей

В Сети есть огромное количество статей про вред СВЧ, а некоторые даже пишут, что это бытовое устройство излучает радиацию и несет максимальный вред здоровью.

Эксперты Роскачества и британской организации «Which?» провели большую проверку СВЧ.

Как и полагалось, вреда от использования популярного во всем мире бытового прибора не больше, чем от других кухонных устройств использующихся на кухне.

Специалисты доказали, что микроволновая печь не меняет структуру еды и не выделяет радиации.

Продукты в основном сохраняют витамины и микроэлементы. В целом пищевая ценность продуктов после микроволновки практически такая же как от приготовления на плите.

Также было отмечено, что выделяемые микроволны не накапливаются в продукте, проходят его насквозь и гаснут.

При этом было отмечено, что использовать в микроволновке пластиковую посуду опасно, так как при его нагреве выделяются токсичные соединения.

Лучше всего использовать керамическую или стеклянную посуду, либо пластиковую, но рассчитанную на нагрев до высокой температуры.