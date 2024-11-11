Эксперты Роскачества: как мошенники крадут деньги с банковских карт и как избежать потерь

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества раскрыли способы, которые мошенники используют для кражи денег с банковских карт, и дали полезные рекомендации, как обезопасить себя от подобных атак.

Основной метод, которым злоумышленники пользуются для получения доступа к вашим средствам, — это социальная инженерия. Простое знание номера карты недостаточно для кражи, и мошенники стремятся выманить у вас дополнительную информацию, которая позволяет совершить несанкционированные транзакции.

Основные схемы мошенников

Звонки или сообщения от «банка»

Мошенники могут позвонить или отправить сообщение, представляясь сотрудниками банка. Они могут сообщить о якобы блокировке вашей карты или подозрительных операциях и предложить «подтвердить» вашу личность. Для этого они попросят назвать код из СМС, который был отправлен вам для подтверждения операций. Мошенничество с кодами и данными карты

Злоумышленники могут запросить такие чувствительные данные, как: CVC-код с обратной стороны карты.

с обратной стороны карты. Коды подтверждения из СМС или push-уведомлений, которые приходят от банка. Эти данные дают возможность мошенникам войти в ваш мобильный банк, оформить кредиты, делать переводы или оплачивать покупки.

Что нужно помнить

Настоящие банки никогда не просят передавать одноразовые коды или другие конфиденциальные данные (например, CVC-код).

передавать одноразовые коды или другие конфиденциальные данные (например, CVC-код). Если вам звонят или пишут от имени банка с просьбой сообщить такие данные, это однозначно мошенники.

Как защититься

Никогда не передавайте одноразовые коды или информацию с обратной стороны карты (CVC-код). Не доверяйте звонкам и сообщениям, даже если они кажутся официальными. Не перезванивайте на номера, которые вам присылают, а используйте контактную информацию, указанную на сайте вашего банка. Блокируйте карту сразу, если подозреваете, что ваши данные были скомпрометированы. Это можно сделать через горячую линию банка или с помощью онлайн-банка.

Что делать, если данные уже скомпрометированы

Если вы подозреваете, что ваши данные попали в руки мошенников:

Сразу заблокируйте карту через банк.

через банк. Сообщите о произошедшем в службу поддержки вашего банка, чтобы предотвратить дальнейшие операции с картой.

Понимание этих методов и принятие превентивных мер поможет вам обезопасить свои финансы и избежать неприятных последствий от мошенничества с банковскими картами.