Эксперты рекомендовали пять подешевевших флагманов для покупки в 2025 году

Редакция портала «Палач» составила список из пяти флагманских смартфонов, которые значительно подешевели на российском рынке и теперь рекомендуются к покупке в 2025 году. Эти устройства предлагают отличное сочетание цены и качества.

Первое место в рейтинге занимает ZTE Nubia Z70 Ultra с ценой 59,5 тыс. руб. Смартфон оснащен 6,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Он работает на чипе Snapdragon 8 Elite и имеет тройную камеру с сенсорами на 50, 64 и 50 Мп. Кроме того, устройство предлагает аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Особенность модели — подэкранная фронтальная камера, которая делает смартфон уникальным в своем классе.

На втором месте расположился Realme GT 7 Pro, стоимость которого начинается от 64,4 тыс. руб. Этот смартфон оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Внутри — чип Snapdragon 8 Elite, а камера включает 50 Мп основной сенсор, 50 Мп телеобъектив и 8 Мп ультраширокоугольную камеру. Батарея на 6500 мАч поддерживает зарядку мощностью 120 Вт, что делает этот смартфон одним из лучших в своем сегменте.

Третье место в списке занял компактный Samsung Galaxy S25, цена которого начинается от 66 тыс. руб. Смартфон имеет 6,2-дюймовый AMOLED 2X-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой 120 Гц. Чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy и тройная камера на 50, 10 и 12 Мп делают его отличным выбором для пользователей, которым важна высокая производительность и качественная фотография.

В пятерку также вошли OnePlus 13 с ценой от 71,9 тыс. руб. и Honor Magic7 Pro, стоимость которого начинается с 82,3 тыс. руб.