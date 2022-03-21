Эксперты рассказали, почему ваши пароли должны быть не менее 8 символов

В отчете фирмы по кибербезопасности Hive Systems (через CNBC ) показано, сколько времени обычному хакеру требуется, чтобы выяснить пароли, которые вы используете для защиты своих самых важных онлайн-аккаунтов. Например, использование одних только цифр может позволить хакеру мгновенно узнать ваш пароль длиной от 4 до 11 символов.

Если вы используете только строчные буквы для пароля, вы можете просто передать данные, которые вы защищаете, непосредственно хакерам. Согласно Hive, пароли из четырех-восьми символов только в нижнем регистре могут быть взломаны мгновенно, а пароль, состоящий из девяти букв в нижнем регистре, может быть обнаружен за 10 секунд. Если для пароля требуется 10 символов, это время увеличивается до 4 минут, в то время как 11-символьный пароль, использующий только строчные буквы, можно подобрать за два часа.

Согласно исследованию, используя сочетание строчных и прописных букв, пароли из четырех-шести символов могут быть взломаны мгновенно. Для обнаружения паролей, состоящих из семи символов, требуется всего две секунды, а пароли из восьми, девяти и 10 символов, использующие как строчные, так и прописные буквы, можно подобрать за две минуты, один час и три дня соответственно. Пароль из 11 символов с использованием заглавных и строчных букв может удерживать хакера на срок до пяти месяцев.

Даже если вы смешаете строчные и прописные буквы вместе с цифрами, использование пароля, состоящего всего из четырех-шести символов, небезопасно. А если вы добавите в смесь символы, то даже шестибуквенный пароль можно будет взломать мгновенно. Суть в том, что ваш пароль должен быть длинным, и добавление одной дополнительной буквы может иметь огромное значение для обеспечения безопасности ваших личных данных. Например, согласно отчету, используя строчные и прописные буквы, цифры и символы, десятибуквенный пароль можно разгадать за пять месяцев. Используя те же буквы, цифры и символы, 11-символьный пароль будет взламываться целых 34 года.

Hive предполагает, что как минимум пароль, используемый в Интернете, должен содержать не менее 8 символов, используя сочетание цифр, прописных букв, строчных букв и символов. Хотите, чтобы ваш ум взорвался? Среднестатистическому хакеру потребуется до 438 триллионов лет, чтобы подобрать 18-символьный пароль с использованием вышеупомянутой комбинации цифр, букв и символов.