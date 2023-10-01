Эксперты рассказали, почему в современных смартфонах до сих пор устанавливают ИК-порт

В современных смартфонах инфракрасный (ИК) порт используется для управления домашней техникой. Часто такой порт можно найти на китайских смартфонах известных брендов. Он представляет собой небольшой черный глазок на верхней части устройства.

С помощью ИК-порта и специальных приложений на смартфоне можно настроить его в качестве универсального пульта управления.

Например, если пульт от телевизора потеряется в квартире, можно легко переключить телевизор с помощью смартфона. Таким образом, смартфон можно использовать для управления телевизором, ТВ-приставкой, кондиционером, камерой и другой техникой.

Например, смартфоны Xiaomi оснащены приложением Mi Remote Controller, которое позволяет настроить ИК-порт для работы с различной техникой в доме. Это особенно удобно для телевизоров и кондиционеров, которые не поддерживают управление через Wi-Fi.

Ранее ИК-порт также использовался для передачи файлов между старыми телефонами. Однако со временем от него отказались в пользу более быстрых технологий, таких как Bluetooth, Wi-Fi и мобильный интернет.

Источник:hi-tech.mail.ru.