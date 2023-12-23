Эксперты рассказали, как отключить шпионские настройки на смартфоне

Для отключения шпионских настроек на смартфоне с операционной системой Android, рекомендуется выполнить следующие действия.
Откройте приложение «Настройки» на устройстве.
Перейдите в раздел «Google».
Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Использование и диагностика».
Отключите функцию «Отслеживание активности», чтобы предотвратить отправку данных об использовании смартфона Google.
Чтобы избежать угрозы от клавиатуры, выполните следующие шаги:
Перейдите в меню «Настройки» и выберите раздел «Язык и ввод».
Выберите используемую вами клавиатуру.
Откройте «Параметры» и снимите флажки с опций «Отправлять статистику», «Персонализировать для вас» и «Улучшить для всех», чтобы предотвратить передачу информации через клавиатуру.
Чтобы обезопасить себя от угрозы, связанной с опцией преобразования текста в речь, выполните следующие действия:
В настройках найдите раздел «Язык и ввод».
Выберите опцию «Преобразование текста в речь».
Нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки».
Отключите функцию «Анонимный отчет о преобразовании текста в речь», чтобы предотвратить отправку данных через микрофон.
Выполнение этих действий поможет защитить ваши личные данные и улучшить производительность вашего смартфона.