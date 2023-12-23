Эксперты рассказали, как отключить шпионские настройки на смартфоне

Для отключения шпионских настроек на смартфоне с операционной системой Android, рекомендуется выполнить следующие действия.

Откройте приложение «Настройки» на устройстве.

Перейдите в раздел «Google».

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите «Использование и диагностика».

Отключите функцию «Отслеживание активности», чтобы предотвратить отправку данных об использовании смартфона Google.

Чтобы избежать угрозы от клавиатуры, выполните следующие шаги:

Перейдите в меню «Настройки» и выберите раздел «Язык и ввод».

Выберите используемую вами клавиатуру.

Откройте «Параметры» и снимите флажки с опций «Отправлять статистику», «Персонализировать для вас» и «Улучшить для всех», чтобы предотвратить передачу информации через клавиатуру.

Чтобы обезопасить себя от угрозы, связанной с опцией преобразования текста в речь, выполните следующие действия:

В настройках найдите раздел «Язык и ввод».

Выберите опцию «Преобразование текста в речь».

Нажмите на три точки в правом верхнем углу и перейдите в «Настройки».

Отключите функцию «Анонимный отчет о преобразовании текста в речь», чтобы предотвратить отправку данных через микрофон.

Выполнение этих действий поможет защитить ваши личные данные и улучшить производительность вашего смартфона.