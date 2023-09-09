Эксперт: есть четыре секрета, как нельзя заряжать смартфон

Зарядка смартфона требует осторожности и внимания, чтобы избежать повреждений и обеспечить долгий срок службы устройства.

В первую очередь, не рекомендуется использовать поддельные или несертифицированные зарядные устройства. Они могут иметь недостаточное качество и не соответствовать требованиям безопасности. Это может привести к нестабильному поступлению энергии и перегреву устройства.

Также не следует заряжать смартфон на неустойчивых поверхностях или рядом с источниками высокой температуры, такими как радиаторы или обогреватели. Перегрев может негативно сказаться на аккумуляторе и сроке службы устройства в целом.

Помимо этого, не рекомендуется использовать смартфон во время зарядки, особенно если устройство нагревается. Это может привести к дополнительному нагреву батареи и уменьшить её срок службы.

Важно помнить, что использование оригинальных и сертифицированных зарядных устройств, а также соблюдение базовых правил безопасности при зарядке, помогут поддерживать ваш смартфон в хорошем состоянии на протяжении долгого времени.