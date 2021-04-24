Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Многие слышали, что побывавший в воде телефон нужно положить в рис, и он через некоторое время заберет на себя влагу и возможно после этого заработает.

Эффект от сушки утопленного смартфона в рисе будет ровно таким же, как и если использовать любые другие крупы.

То есть популярный метод в виде использования риса, не является полностью эффективным, так как при попадании любого устройства в воду, коррозия в нем происходит мгновенно.

Первым делом ни в коем случае не нужно включать утопленное устройство до тех пор, пока оно полностью не просохнет.

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Также можно на секунду опустить материнскую плату в спирт, но к сожалению данные рекомендации будут актуальны только для гаджетов со съемной батареей.

Еще есть метод, в котором предлагается смартфон отправить на солнце и включить на нем музыку. От вибрации динамика происходит принудительная вентиляция смартфона, и сенсор восстанавливается.

Стоит отметить, что несмотря на то, что утопленный смартфон после правильных действий пользователя запускается и работает, в нем все равно происходит окисление деталей, и в какой-то момент такой аппарат начнет работать некорректно, либо вовсе выключится.