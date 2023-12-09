Эксперты рассказали, где не стоит размещать Wi-Fi роутер

Расположение Wi-Fi роутера имеет значительное влияние на качество сигнала, и специалисты издания «БелНовости» определили места, которые следует избегать при размещении этого устройства.

Эксперты отмечают, что идеальным местом для размещения маршрутизатора является высокая точка в коридоре, например, поверхность шкафа, а также помещение, где наиболее часто используется интернет. Если роутер будет расположен на полу, могут возникнуть проблемы с сигналом. То же самое относится к размещению устройства внутри закрытых шкафов, ниш, между массивными предметами интерьера или между стеной и мебелью.

Не рекомендуется размещать роутер рядом с микроволновой печью, компьютером и телевизором. Маршрутизатор должен находиться на расстоянии не менее одного метра от этих устройств, иначе его работа может стать нестабильной. Еще следует избегать размещения роутера рядом с металлическими и керамическими предметами, так как они способны поглотить Wi-Fi сигнал.

Важно учесть эти рекомендации при выборе места для размещения Wi-Fi роутера, чтобы обеспечить наилучшее качество сигнала и стабильную работу беспроводной сети.