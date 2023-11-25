Эксперты рассказали, что делать, если загорелся портативный аккумулятор

Один эксперт подчеркнул важность бережного отношения к портативному аккумулятору и не рекомендует подвергать его механическим воздействиям. Он указал, что удары, падения или сильное сжатие могут привести к повреждению аккумулятора, что, в свою очередь, может привести к выходу из строя устройства или даже возгоранию.

Также отмечается, что использование оригинальных кабелей для зарядки является важным. Несертифицированные и поддельные аксессуары могут повредить как аккумулятор, так и сам гаджет.

Эксперт также предупреждает о нежелательности хранения аккумулятора на морозе, под дождем или снегом. Он рекомендует отходить от устройства на безопасное расстояние и вызывать пожарных в случае возгорания аккумулятора. При этом не следует прикасаться к горящему аккумулятору, а использование воды для его тушения может только усилить огонь и распространить пламя на окружающие предметы. Вместо этого рекомендуется использовать огнетушитель или вызвать пожарных.

Заместитель директора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» также рассказал об основных причинах возгорания смартфонов. Он отмечает, что чаще всего это происходит из-за неисправности аккумуляторов или использования некачественных зарядных устройств. Специалист рекомендует заменять аккумулятор, если возникают проблемы с работой смартфона, а также не использовать устройство для игр во время зарядки.