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Эксперты приняли решение составить топ-10 смартфонов на начало 2024 года

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Эксперты Tech Advisor составили список десяти лучших смартфонов, доступных на рынке.

Каждый из смартфонов был отмечен за свои уникальные достоинства, будь то высококачественные камеры, производительность, стильный дизайн или соотношение цены и качества.

Во главе списка оказался Samsung Galaxy S24 Ultra, который эксперты назвали лучшим смартфоном в общем рейтинге. Он был отмечен за свои высокопроизводительные характеристики, отличные камеры и долгосрочную поддержку обновлений.

На втором месте оказался Google Pixel 8 Pro, который получил звание лучшего смартфона для фотографии. Замыкает тройку лидеров Apple iPhone 15 Pro, признанный лучшим iPhone на момент публикации рейтинга.

В ТОП-10 смартфонов на начало 2024 года также оказались:

Google Pixel 7a и iPhone 15 — лучшее соотношение стоимости и качества
OnePlus 12 — универсальное устройство
Motorola Razr 40 Ultra / Razr + — лучший раскладной смартфон,
Samsung Galaxy A14 – лучший бюджетный гаджет,
Samsung Galaxy S23 Plus,
Xiaomi 13 Pro — самые универсальные камеры.

 

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