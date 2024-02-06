Эксперты приняли решение составить топ-10 смартфонов на начало 2024 года

Эксперты Tech Advisor составили список десяти лучших смартфонов, доступных на рынке.

Каждый из смартфонов был отмечен за свои уникальные достоинства, будь то высококачественные камеры, производительность, стильный дизайн или соотношение цены и качества.

Во главе списка оказался Samsung Galaxy S24 Ultra, который эксперты назвали лучшим смартфоном в общем рейтинге. Он был отмечен за свои высокопроизводительные характеристики, отличные камеры и долгосрочную поддержку обновлений.

На втором месте оказался Google Pixel 8 Pro, который получил звание лучшего смартфона для фотографии. Замыкает тройку лидеров Apple iPhone 15 Pro, признанный лучшим iPhone на момент публикации рейтинга.

В ТОП-10 смартфонов на начало 2024 года также оказались:

Google Pixel 7a и iPhone 15 — лучшее соотношение стоимости и качества

OnePlus 12 — универсальное устройство

Motorola Razr 40 Ultra / Razr + — лучший раскладной смартфон,

Samsung Galaxy A14 – лучший бюджетный гаджет,

Samsung Galaxy S23 Plus,

Xiaomi 13 Pro — самые универсальные камеры.

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