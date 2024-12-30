Эксперты предупреждают о рисках использования ИИ в медицине

Недавние исследования показывают, что искусственный интеллект может быть более эффективным в диагностике заболеваний, чем врачи. Однако, по мнению экспертов, мы пока далеки от замены врачей ИИ. Исследования показывают, что результаты ИИ не всегда точны и могут быть опасными.

Врач Кристофер Шарп из Стэнфорда протестировал ИИ на запрос пациента и нашел, что его рекомендации не всегда соответствуют клиническим требованиям.

Другой врач, Роксана Данешжу, отметила, что ИИ может давать неверные советы, как, например, в случае с маститом, где он рекомендовал горячие компрессы, хотя следует использовать холодные.

Сторонники ИИ утверждают, что он может помочь врачам, но эксперты подчеркивают, что ошибки в медицине могут быть смертельными.

В ходе тестирования было обнаружено, что 20% ответов ИИ могли быть опасными. Даже когда ИИ помогает в записи встреч, он может добавлять неверную информацию.

Эксперты согласны, что ИИ имеет потенциал в здравоохранении, но его необходимо тщательно проверять.

Это поднимает вопрос о том, насколько врачи действительно экономят время, полагаясь на ИИ, и уверены ли пациенты, что их врач проверяет полученные данные. Врач Адам Родман выразил опасение, что использование ненадежного ИИ может ухудшить качество медицинской помощи.

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