Эксперты предупредили о рисках использования встроенных менеджеров паролей

Не стоит полностью доверять встроенным в браузеры менеджерам паролей, несмотря на их популярность. Специалисты рекомендуют уделять больше внимания защите своих данных и принимать меры предосторожности.

В частности, следует отказаться от автоматического заполнения форм, так как исследования показывают, что около 78% фишинговых сайтов используют эту функцию для кражи информации. Также синхронизация паролей через облако может быть рискованной из-за возможных хакерских атак, пишет «Прайм».

Для повышения безопасности важно регулярно обновлять пароли, создавая их сложными и уникальными. Вместо встроенных менеджеров можно использовать специализированные программы, которые предлагают лучшую защиту.

Кроме того, рекомендуется включать двухфакторную аутентификацию. Хотя это может быть неудобно, она значительно повышает безопасность и помогает предотвратить несанкционированный доступ к аккаунтам.