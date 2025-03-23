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Эксперты предупредили о рисках использования встроенных менеджеров паролей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Не стоит полностью доверять встроенным в браузеры менеджерам паролей, несмотря на их популярность. Специалисты рекомендуют уделять больше внимания защите своих данных и принимать меры предосторожности.

В частности, следует отказаться от автоматического заполнения форм, так как исследования показывают, что около 78% фишинговых сайтов используют эту функцию для кражи информации. Также синхронизация паролей через облако может быть рискованной из-за возможных хакерских атак, пишет «Прайм».

Для повышения безопасности важно регулярно обновлять пароли, создавая их сложными и уникальными. Вместо встроенных менеджеров можно использовать специализированные программы, которые предлагают лучшую защиту.

Кроме того, рекомендуется включать двухфакторную аутентификацию. Хотя это может быть неудобно, она значительно повышает безопасность и помогает предотвратить несанкционированный доступ к аккаунтам.

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