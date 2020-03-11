Эксперты предрекли резкий рост продаж 8K-телевизоров в 2020 году

Эксперты предрекли резкий рост продаж 8K-телевизоров в 2020 году11.03.2020 23:08
Более того, уже зафиксирован рост объёмов производства таких телевизоров.
Выпуск 8К-телевизоров наращивают компании LG Electronics, Samsung Electronics, Sharp, Sony и TCL.
По предварительным подсчетам в 2020 году рост продаж таких панелей составит более 4,5 раза, а в количественном выражении показатель составит 2 млн штук.
Рост продаж и поставок наблюдается за счет того, что такие телевизоры в целом становятся дешевле.
Уже в 2022 году на мировом рынке будет продано 9,5 млн панелей 8К, и это будет 3,6% от всех объёмов реализованных телевизоров.
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