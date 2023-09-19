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Эксперты поведали, какие предметы в доме тормозят Интернет

Автор На чтение 1 мин Просмотров 701 Опубликовано

Не всегда плохой интернет связан с проблемами в работе компьютера или ошибками провайдера. Если вы убедились, что технические параметры в порядке и получаете заявленную скорость, но она низкая, стоит обратить внимание на предметы в помещении.

Микроволновые печи могут накладываться на сигнал роутера, так как работают на схожих частотах. Стены, особенно толстые из кирпича или бетона, плохо пропускают сигнал.

Также это могут быть старые беспроводные телефоны, устройства на блютуз, аквариумы большого размера или крупная мебель, стоящая между роутером и устройством.

Зеркала и радиоуправляемые игрушки тоже отражают или накладываются на сигнал, замедляя подключение. Если проверить расположение таких предметов и при необходимости демонтировать или перенести источник помех, скорость интернета может улучшиться.

Источник: runews24.ru.

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