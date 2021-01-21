Эксперты Postuf нашли уязвимость в приложении «Госуслуги Москвы»

Серьезную уязвимость в мобильном приложении «Госуслуги Москвы» обнаружили специалисты компании Postuf.

Специалисты в мобильном приложении для Android смартфонов нашли уязвимость, через которую можно получить данные, а также изменить их по номеру телефона.

Обнаруженную уязвимость уже закрыли, но через нее хакеры смогли получить доступ к личному кабинету пользователя и узнать всю информацию указанную на портале.

Помимо этого, хакеры могли менять данные в личном кабинете пользователя.

Для демонстрации уязвимости журналисту РБК специалисты по безопасности внесли данные про несуществующий автомобиль, и эта информация тут же появилась на странице пользователя.