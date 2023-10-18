Эксперты порекомендовали, как сохранить сим-карту и не попасться мошенникам

Оператор связи Билайн бизнес предоставил ответы на часто задаваемые вопросы о подтверждении данных, чтобы пользователи могли сохранить свою телефонную связь и избежать проблем с мошенниками, как сообщает пресс-служба компании.

Согласно требованиям Федерального закона №126 «О связи», мобильные операторы обязаны предоставлять свои услуги только абонентам с актуальными персональными данными. Каждую неделю Роскомнадзор направляет тысячи телефонных номеров сотовым операторам, которые должны быть заблокированы, если абоненты не подтвердят актуальность своих данных. В связи с этим, телеком-компании проводят большую работу по информированию своих частных и корпоративных клиентов о необходимости подтверждения данных, а также о том, как отличить мошенников от официальных сотрудников операторов.

Чтобы подтвердить свои персональные данные, пользователи могут воспользоваться порталом «Госуслуги» или обратиться лично в офисы мобильных операторов. Информацию о необходимости процедуры можно получить через смс-рассылку, мобильное приложение или личный кабинет абонента. Пользователи корпоративных номеров также могут обновить свои данные через сотрудника организации, ответственного за корпоративную связь. После обновления данных необходимо подтвердить использование номера через портал «Госуслуги».

Эксперты рекомендуют быть бдительными, если кто-то звонит абоненту с требованием подтвердить данные. Сотрудники мобильных операторов могут только напомнить о необходимости подтверждения и рассказать о способах обновления данных. Не следует верить тем, кто предлагает выполнить все действия удаленно и просит сообщить коды из смс, которые приходят во время разговора. Во всех вышеперечисленных случаях речь идет о мошенниках.

Если абонент использует личный номер, зарегистрированный на другого человека, подтверждение данных должно быть выполнено самим владельцем договора на услуги связи. Если владелец номера неизвестен, возможно переоформление номера на себя, проходя процедуру альтернативной идентификации в офисе мобильного оператора, пояснили эксперты.