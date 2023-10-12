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Эксперты: почему воспламеняются смартфоны и как себя обезопасить

Автор На чтение 2 мин Опубликовано

Загорание смартфонов может быть вызвано несколькими факторами, включая следующие:

Качество и подделки зарядных устройств: Использование некачественных или поддельных зарядных устройств может привести к перегреву аккумулятора и возникновению пожара. Рекомендуется всегда использовать оригинальные зарядные устройства, рекомендованные производителем.

Повреждения аккумулятора: Удары, падения или другие повреждения могут привести к повреждению аккумулятора и его перегреву. Важно обращать внимание на состояние аккумулятора и не использовать устройство с поврежденным аккумулятором.

Перегрев: Использование смартфона в условиях высокой температуры, особенно при прямом попадании солнечных лучей, может вызвать перегрев аккумулятора и возможное загорание. Рекомендуется избегать длительного пребывания смартфона под прямыми солнечными лучами и не оставлять его в закрытых нагретых местах, например, на панели автомобиля.

Поврежденные или несовместимые аксессуары: Использование поврежденных или несовместимых аксессуаров, таких как зарядные кабели или наушники, может повлечь за собой возникновение проблем с аккумулятором и потенциальное загорание.

Для предотвращения возгорания смартфона и обеспечения безопасности рекомендуется следовать следующим мерам:

Используйте только оригинальные зарядные устройства и аксессуары, рекомендованные производителем.

Избегайте повреждений аккумулятора, не бросайте или не сильно трясите смартфон.

Не подвергайте смартфон длительному воздействию высоких температур и избегайте прямых солнечных лучей.

Если замечаете необычное поведение устройства, например, быстрый разряд аккумулятора или неправильную работу, обратитесь к авторизованному сервисному центру производителя.

При возникновении задымления или загорания смартфона немедленно обратитесь к членам экипажа или персоналу самолета для принятия соответствующих мер безопасности.

Важно помнить, что случаи возгорания смартфонов являются редкими, но все же требуют серьезного отношения к безопасности и соблюдению рекомендаций производителей.

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