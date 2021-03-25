Эксперты по кибербезопасности предупредили об уязвимости процессоров Intel

Эксперты Positive Technologies проинформировали об уязвимости процессоров Intel к кибератакам.

По словам экспертов, проблема наблюдается в первую очередь у процессоров семейства Atom, но косвенные признаки говорят о проблемах в 75% CPU после 2011 года выпуска, в том числе самых современных.

Причина кроится в режиме Red Unlock. Он предназначен для инженеров Intel и позволяет вносить изменения в программный код процессора.

Это может привести к скрытым и открытым манипуляциям с CPU. Например, злоумышленники могут выключить компьютер или оставить программу, выполняющую необходимую хакерам функцию.

Контроль может осуществляться дистанционно, но для его использования взломщики должны обладать информацией об активации режима Red Unlock.