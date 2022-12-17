Эксперты перечислили преимущества пользования отечественными магазинами приложений

Российские магазины приложений еще недостаточно популярны в сравнении с зарубежными аналогами.

Тем не менее у них тоже есть положительные стороны, о которых рассказали эксперты.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперты говорят, что RuStore хоть и проигрывает Google Play по количеству и разнообразию приложений, но его пользователи защищены от вредоносного софта — контент проверяют с помощью систем «Лаборатории Касперского».

В Google Play же больше шансов подхватить вирус или просто купить нелегальный софт. Многие эксперты сходятся во мнении, что сейчас безопаснее пользоваться все-таки отечественными магазинами приложений, к тому же из магазина не исчезнуть те или иные приложения, как это происходит в Google Play и AppStore.

К тому же в российских магазинах есть возможность отвечать на запросы пользователей и разработчиков, а взаимодействовать по различным вопросам с российским магазином приложений проще, удобнее и эффективнее.