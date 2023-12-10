Эксперты перечислили лучшие смартфоны 2023 года за 10-100 тыс. рублей

При выборе нового смартфона, как указал Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, следует учитывать различные факторы, такие как цена, технические характеристики, качество камеры, материал корпуса, емкость аккумулятора и бренд. Вот список смартфонов различных ценовых категорий, которые можно рассмотреть при выборе:

До 10 тысяч рублей:

Xiaomi Redmi 12C

Realme C51

Tecno Spark 10C

До 20 тысяч рублей:

Infinix Note 30

Xiaomi Redmi Note 12S

До 30 тысяч рублей:

Samsung Galaxy A34

До 40 тысяч рублей:

Samsung Galaxy A54

До 50 тысяч рублей:

OnePlus Nord 3

До 60 тысяч рублей:

Huawei P60

До 70 тысяч рублей:

Google Pixel 7 Pro

До 80 тысяч рублей:

Samsung Galaxy Z Flip5

До 90 тысяч рублей:

Apple iPhone 15

До 100 тысяч рублей:

Samsung Galaxy S23 Ultra

От 100 тысяч рублей:

Apple iPhone 15 Pro Max

Указанные смартфоны предлагают различные функции и характеристики в зависимости от ценового диапазона. Выбор зависит от ваших предпочтений и потребностей.

Источник: ferra.ru.