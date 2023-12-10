Эксперты перечислили лучшие смартфоны 2023 года за 10-100 тыс. рублей

При выборе нового смартфона, как указал Евгений Харитонов, главный редактор Ferra.ru, следует учитывать различные факторы, такие как цена, технические характеристики, качество камеры, материал корпуса, емкость аккумулятора и бренд. Вот список смартфонов различных ценовых категорий, которые можно рассмотреть при выборе:
До 10 тысяч рублей:
Xiaomi Redmi 12C
Realme C51
Tecno Spark 10C
До 20 тысяч рублей:
Infinix Note 30
Xiaomi Redmi Note 12S
До 30 тысяч рублей:
Samsung Galaxy A34
До 40 тысяч рублей:
Samsung Galaxy A54
До 50 тысяч рублей:
OnePlus Nord 3
До 60 тысяч рублей:
Huawei P60
До 70 тысяч рублей:
Google Pixel 7 Pro
До 80 тысяч рублей:
Samsung Galaxy Z Flip5
До 90 тысяч рублей:
Apple iPhone 15
До 100 тысяч рублей:
Samsung Galaxy S23 Ultra
От 100 тысяч рублей:
Apple iPhone 15 Pro Max
Указанные смартфоны предлагают различные функции и характеристики в зависимости от ценового диапазона. Выбор зависит от ваших предпочтений и потребностей.
Источник: ferra.ru.