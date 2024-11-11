Эксперты оценили улучшение графики на PS5 Pro: результаты неоднозначные

Эксперты Digital Foundry провели сравнительный анализ игр на PlayStation 4 и их улучшенных версий на новой консоли PlayStation 5 Pro, используя технологию Image Enhancement. Эта функция работает автоматически и не требует вмешательства разработчиков — достаточно запустить старую игру на PS5 Pro, чтобы увидеть улучшения.

Image Enhancement использует фильтр постобработки на основе искусственного интеллекта, который по-разному влияет на качество изображения в различных играх. В некоторых проектах наблюдается заметное улучшение чёткости изображения и текстов интерфейса, в то время как в других изменения едва заметны.

Тем не менее, технология не лишена недостатков. В некоторых играх, например в Just Cause 3, появились графические баги, которых не было в версии для PS4. Кроме того, она не работает в играх, поддерживающих разрешение выше 1080p на PS4 Pro.

PlayStation 5 Pro поступила в продажу 7 ноября 2024 года, и в ближайшее время консоль появится в российских магазинах.