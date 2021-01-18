Эксперты оценили ремонтопригодность нового флагманского смартфона Samsung

В России новая серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 появится только 5 февраля, но уже сейчас можно ознакомится с начинкой устройства.

Специалисты разобрали Samsung Galaxy S21 и оценили его ремонтопригодность. Оказалось, что в новом корейском флагмане все (кроме аккумулятора) держится на быстросъемных шлейфах.

Аккумулятор закреплен на клей, но даже он достаточно легко снимается. При снятии задней панели в смартфоне достаточно открутить 20 винтов.

Все остальные элементы аппарата модульные, и для их смены достаточно отсоединить шлейф.

Специалисты убедились, что основная и отвечающая за зум камера оснащены оптической стабилизацией, а подэкранный сканер отпечатка пальца действительно увеличен.