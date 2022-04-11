Эксперты перечислили потенциально вредные смартфоны

Максимальное рекомендованное значение SAR Федеральной комиссией по связи США установлено на уровне 1,6 Вт/кг. Но в современном мире есть смартфоны, у которых показатель SAR превышает это значение.

BanklessTimes опубликовала новый рейтинг вредных смартфонов по уровню электромагнитного излучения.

Самый большой показатель оказался у Motorola Edge, у которого SAR составляет 1,79 Вт/кг, и это единственный смартфон с таким высоким показателем.

У остальных в рейтинге значение электромагнитного излучения ниже рекомендованного.

Максимально приближенно к 1,6 Вт/кг у смартфона ZTE Axon 11 5G и OnePlus 6T, у остальных лидеров рейтинга значение существенно ниже.