Эксперты NordPass перечислили самые худшие и популярные пароли 2022 года

Специалисты компании NordPass рассказали о самых популярных паролях в этом году, которые наряду с этим стали и самыми худшими.
В рейтинге числятся пароли, которые легко могут взломать мошенники. Использование таких паролей позволяет злоумышленникам взломать устройство менее чем за секунду. Как отмечают специалисты, рейтинги не меняются на протяжении многих лет, а пользователи продолжают халатно относится к собственной безопасности. Итак, список худших и популярных паролей выглядит следующим образом:
password
123456
123456789
guest
qwerty
12345678
111111
12345
col123456
123123