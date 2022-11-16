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Эксперты NordPass перечислили самые худшие и популярные пароли 2022 года

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Специалисты компании NordPass рассказали о самых популярных паролях в этом году, которые наряду с этим стали и самыми худшими.

В рейтинге числятся пароли, которые легко могут взломать мошенники. Использование таких паролей позволяет злоумышленникам взломать устройство менее чем за секунду. Как отмечают специалисты, рейтинги не меняются на протяжении многих лет, а пользователи продолжают халатно относится к собственной безопасности. Итак, список худших и популярных паролей выглядит следующим образом:

password

123456

123456789

guest

qwerty

12345678

111111

12345

col123456

123123

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