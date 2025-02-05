Эксперты: не стоит делиться личными данными с нейросетью DeepSeek

Эксперты Национальной технологической инициативы (НТИ) прокомментировали последствия утечки из базы данных китайского сервиса DeepSeek, где оказалось более миллиона записей, включая истории чатов и секретные ключи.

Как выяснили специалисты, риски зависят от того, какую информацию пользователи делились с чат-ботом.

Если в чатах обсуждались повседневные темы, такие как рецепты или идеи для отпуска, опасность минимальна. Однако, если были упомянуты личные данные или рабочие проекты, это может привести к более серьезным последствиям.

Эксперт ИТ-интегратора «Телеком биржа» Евгений Пудовкин отметил, что злоумышленники могут использовать утекшую информацию для создания персонализированных схем мошенничества, таких как фишинговые письма.

Также существует риск компрометации конфиденциальной информации компаний. Утечка рабочих документов или паролей может вызвать финансовые потери и ущерб репутации. Поэтому многие компании уже ограничивают использование искусственного интеллекта для служебных задач.

Источник: РИА Новости.