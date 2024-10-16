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Эксперты не исключают вероятность блокировки сервисов Google в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Согласно мнению технического директора компании «Комфортел» Владимира Бутырина, Google может полностью заблокировать свои сервисы на территории России, что приведет к «окирпичиванию» Android-смартфонов российских пользователей, пишет hi-tech.mail.ru.

После введения новых санкций США 12 сентября многие зарубежные сервисы, такие как Notion, Wix и Miro, уже прекратили работу в стране. Эксперты считают, что стоит готовиться к возможной полной блокировке Google.

Бутырин отметил, что, хотя будут способы обойти блокировки и создать аккаунты с подставными регионами, со временем таких методов станет меньше.

В то же время заместитель генерального директора «ОБИТ» Михаил Телегин не видит признаков для немедленной блокировки сервисов Google, поскольку это может быть финансово невыгодно для компании.

Основатель PilotHUB Марк Туровецкий добавил, что Google вряд ли пойдет на блокировку своих сервисов, так как это будет невыгодно для США, учитывая объем информации, проходящей через их платформы.

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