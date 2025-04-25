Эксперты назвали шесть проблем Windows 11, которые Microsoft не решает годами

Старший редактор Windows Central Зак Боуден опубликовал статью, в которой перечислил шесть «первых мировых» проблем Windows 11 — мелких, но раздражающих недочётов, которые Microsoft не устраняет уже много лет. По мнению Боудена, эти недостатки портят впечатление от системы, несмотря на её общую стабильность и функциональность.​

Неправильное имя локальной папки пользователя

При установке Windows 11 с использованием учётной записи Microsoft система автоматически создаёт локальную папку пользователя, используя первые пять символов адреса электронной почты. Например, если адрес — iamthenight@outlook.com, папка будет называться iamth. Это может вызывать путаницу и неудобства, особенно при работе с файловой системой или терминалом. Боуден считает, что пользователю следует предоставить возможность самостоятельно задать имя папки или использовать имя из профиля Microsoft.​

Отсутствие анимаций при переключении миниатюр на панели задач

В Windows 11 отсутствуют плавные анимации при наведении курсора на миниатюры открытых приложений на панели задач. В предыдущих версиях Windows, начиная с Windows 7, такие анимации присутствовали, обеспечивая более гладкий пользовательский опыт. Боуден отмечает, что их отсутствие делает интерфейс менее отзывчивым и современным.​

Неполноценный тёмный режим

Тёмная тема в Windows остаётся незавершённой уже почти десятилетие. Даже при её активации многие элементы интерфейса, включая встроенные приложения, диалоговые окна и системные утилиты, продолжают отображаться в светлом режиме. Это создаёт визуальный диссонанс и может вызывать дискомфорт, особенно при работе в тёмное время суток.​

Низкая производительность анимаций при переключении рабочих столов

Боуден указывает на проблемы с производительностью при использовании функции Task View и переключении между виртуальными рабочими столами. Анимации часто воспроизводятся с низкой частотой кадров, особенно на устройствах без дискретной графики, что делает интерфейс менее плавным и современным.​

Отсутствие анимаций при открытии меню «Пуск» и поиска

При открытии меню «Пуск» и панели поиска в Windows 11 отсутствуют анимации, что делает интерфейс менее динамичным. Боуден считает, что добавление плавных переходов улучшило бы восприятие системы и сделало бы её более современной.​

Навязчивая реклама встроенных сервисов

Даже при наличии подписки на Microsoft 365 и Game Pass, пользователи продолжают видеть рекламу этих сервисов в различных частях системы, включая меню «Пуск» и уведомления. Боуден называет такую рекламу «тупой» и считает, что она раздражает пользователей, уже оплативших подписку .​

Боуден подчёркивает, что, несмотря на общую стабильность и функциональность Windows 11, внимание к деталям и устранение подобных мелких недочётов могли бы значительно улучшить пользовательский опыт.