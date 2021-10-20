Эксперты назвали 10 основных угроз кибербезопасности в 2021 году

Сегодня технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, любите вы их или ненавидите. Цифровой ландшафт расширился, поскольку все больше людей работают удаленно, а компании прибегают к онлайн-бизнесу. Хотя это открыло множество возможностей и позволило связать людей и процессы в более широком масштабе, растет число угроз кибербезопасности и цифрового мошенничества.

В последнее время крупные компании по всему миру стали жертвами утечки данных и киберпреступности. Кибератаки стали более изощренными, особенно в условиях пандемии. Следовательно, ИТ-безопасность является главным приоритетом для ИТ-команд большинства организаций.

Вот список основных угроз кибербезопасности 2021 года:

Угрозы безопасности в облаке

Фишинговые атаки

Угрозы Интернета вещей (IoT)

Дипфейки

Угрозы удаленной работы

Угрозы внутренней безопасности

Угрозы в соцсетях

Угроза мобильного вредоносного ПО

Угон дронов

Вредоносная реклама

Давайте рассмотрим эти киберугрозы более подробно.

Угрозы безопасности облака

По мере того как все больше компаний внедряют цифровую трансформацию, миграция в облако становится все более приоритетной. Ожидается, что в 2024 году мировой рынок облачных услуг достигнет 1 триллиона долларов при среднегодовом темпе роста 15,7%. Однако эта стратегия быстрой миграции в облако открыла для бизнеса множество угроз безопасности и потенциальных преступлений. Неправильная конфигурация облачного хранилища, несогласованное удаление данных и низкая видимость и меры контроля доступа увеличили уязвимость облачной безопасности .

Фишинговые атаки

Фишинговые атаки является один , где хакерские письма вы ссылки или вложения, делая вид, что кто — то знакомый, скажем , ваш босс или банк, но с измененным адресом электронной почты. Они могут попросить вас предоставить вашу личную информацию, например данные вашей учетной записи и т. Д. Фишинговые атаки могут привести к потере конфиденциальной информации компании, краже учетных данных, атакам программ-вымогателей и нарушениям безопасности. Киберпреступникам удается создавать фишинговые атаки через облачные приложения компании. Кроме того, поскольку этот вид киберпреступлений все еще является новым, он может использовать доверие сотрудников к компании. Компаниям следует воспользоваться новейшим программным обеспечением для фишинга электронной почты и обучить сотрудников навыкам защиты от таких атак.

Угрозы Интернета вещей (IoT)

С цифровой революцией растет использование устройств Интернета вещей, таких как интеллектуальные системы безопасности и интеллектуальные фитнес-трекеры, которые уязвимы для угроз кибербезопасности. 2020 год показал нам ботнет IoT. Ботнет был добавлен в уязвимые системы контроля доступа, особенно в офисных зданиях. Если сотрудник входит в такое офисное здание с помощью считывания с клавиатуры или распознавания отпечатков пальцев, зараженная система подвергнет риску данные сотрудника.

Дипфейки

Угроза кибербезопасности Deepfake использует искусственный интеллект и машинное обучение для манипулирования существующим изображением или видео человека, чтобы показать то, чего не произошло. Такая дипфейк-активность используется для совершения мошенничества с использованием синтетических идентификационных данных и привела к существованию компаний, предлагающих дипфейк как услугу. Дипфейки также сыграли важную роль в создании более изощренных фишинговых атак, ведущих к потерям бизнеса.

Угрозы удаленной работы

С началом пандемии количество удаленных работников выросло беспрецедентно. В 2021 году несколько организаций выбрали постоянную работу из дома, что привело к увеличению хакерских угроз.

В удаленной работе сильно отсутствует уровень безопасности периметра сети, обычно существующий в инфраструктуре офисных зданий. Следовательно, хакеры могут быстро прорваться через удаленную рабочую среду, вмешавшись в ненадлежащим образом защищенные VPN, и взломать серверы компании. Это приводит к уязвимости конфиденциальной информации компании.

Внутренние угрозы безопасности

Угрозы внутренней безопасности включают злонамеренные атаки и ненадлежащее использование данных, систем и процессов сотрудниками. Они могут затронуть как малые, так и крупные предприятия, но малые предприятия подвергаются большему риску, поскольку сотрудники могут получить доступ к большему количеству данных и систем через внутренние сети, чем в крупных компаниях. Хорошей мерой безопасности было бы введение соответствующих средств контроля доступа в организации. Кроме того, организации должны оперативно реагировать и отслеживать потенциальные внутренние угрозы.

Угрозы в социальных сетях

Киберпреступники также нацелены на присутствие в социальных сетях как частных лиц, так и предприятий. Этот вид атаки включает объявление о поддельном событии или поддельном продукте, побуждающий посетителей щелкнуть URL-адрес регистрации, ведущий на поддельный веб-сайт. Это делается с использованием личности законного бизнеса. Любой пользователь, входящий через поддельные URL-адреса, рискует потерять свои учетные данные из-за возможного мошенничества. Незначительное использование надлежащих методов проверки личности увеличивает вероятность таких атак.

Угроза, связанная с мобильным вредоносным ПО

Многие удаленные сотрудники сейчас используют мобильные устройства для работы в Интернете. Этот переход от настольных компьютеров к смартфонам увеличил уязвимость конфиденциальной информации компании. Атака мобильного вредоносного ПО включает вредоносное ПО на мобильном устройстве. Поскольку в мобильных данных хранится огромное количество конфиденциальной информации компании, атаки мобильных вредоносных программ могут представлять серьезную угрозу безопасности для организации.

Dronejacking

При взломе дронов киберпреступники используют различные типы дронов для нацеливания на личную информацию пользователей. Дроны в основном используются съемочными группами, системами безопасности и правоохранительными органами. При ненадлежащей безопасности они могут контролировать оборудование дронов и создавать угрозы безопасности для таких организаций, как Amazon, которые доставляют клиентам предметы первой необходимости. С помощью дрон-домкрата хакеры определяют, сколько продуктов и сколько клиентов будет доставлено. Последствия таких злонамеренных атак влияют на стандарты безопасности организации и ее общую репутацию перед заказчиком.

Вредоносная реклама

Вредоносная реклама, предполагает использование онлайн-рекламы для распространения вредоносного ПО. Это путем добавления подозрительного кода в объявления, отображаемые на веб-сайтах через законные рекламные сети в Интернете. Сюда входят атаки с «поддельными предупреждениями», при которых вредоносная реклама может заставить целевого пользователя предпринять вредоносные действия в интересах хакера. Мошенничество, такое как «мошенничество с технической поддержкой», вовлекает целевого пользователя, непреднамеренно предоставляющего удаленный доступ к своим системам. Это приводит к компрометации потенциально конфиденциальной информации.

Резюме

По мере непрерывного развития технологий угрозы кибербезопасности будут возрастать по-разному. Это оказывает сильное давление на компании, заставляя их повышать свою безопасность для защиты от таких атак. Следовательно, каждой организации необходимо укреплять свою сетевую безопасность, обновлять меры безопасности по мере необходимости, регулярно отслеживать угрозы и надлежащим образом реагировать на них. Умелое управление реагированием на инциденты может значительно помочь как организации, так и их клиентам справиться с любым кризисом.