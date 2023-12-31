Эксперты нашли способ быстро зарядить iPhone 15 с помощью USB-C

В этом году ситуация с зарядкой для iPhone 15 и iPhone 15 Pro изменилась. Ранее Apple использовала порт Lightning, но теперь он был заменен на USB-C.

Это означает, что теперь вы можете заряжать свой iPhone практически любым USB-C кабелем и адаптером питания, которые можно найти в Интернете. Однако, чтобы получить максимально быструю зарядку, вам может потребоваться некоторое дополнительное оборудование.

В коробке с iPhone 15 поставляется красивый плетеный кабель, но вы также можете использовать любой другой USB-C кабель, даже те, которые рекламируются как кабели для Android-устройств.

Однако, если ваш iPhone заряжается медленно, возможно, вам нужно будет заменить адаптер зарядки, пишет 9to5mac.com. Раньше Apple включала в комплект поставки iPhone небольшие адаптеры питания мощностью 5 ватт.

Если у вас есть такой адаптер, вы можете использовать его с iPhone 15 безопасно, просто вам потребуется USB-C to USB-A кабель для подключения. Однако, такой адаптер будет заряжать ваш iPhone только со скоростью 5 ватт, что может занять длительное время.

Для быстрой зарядки iPhone 15 вам понадобится более мощный адаптер питания. USB-C порт на iPhone 15 технически может принимать мощность до 27 ватт, но на практике скорость зарядки начинает уменьшаться после примерно 20 ватт. Поэтому рекомендуется использовать USB-C кабель и адаптер питания Apple 20 Вт USB-C. С их помощью вы сможете зарядить iPhone 15 от нуля до 50% за примерно 30 минут и до 100% менее чем за 2 часа.

Вы также не ограничены использованием аксессуаров от Apple. На рынке существует множество USB-C зарядных устройств с более высокой мощностью, которые могут быть более удобными, чем адаптеры от Apple. Например, компания Anker предлагает компактный зарядный адаптер с двумя USB-C портами.

Вы также можете использовать адаптеры питания с мощностью выше 20 ватт, они автоматически зарядят ваш iPhone со скоростью, которую он поддерживает.

Например, если у вас есть адаптер питания USB-C от MacBook, вы можете использовать его для зарядки своего iPhone с полной скоростью. Если ваш MacBook подключен к розетке и заряжается, вы даже можете подключить свой iPhone к одному из USB-C портов ноутбука и заряжать его почти с такой же скоростью, как при подключении к адаптеру питания.

Благодаря USB-C вы теперь можете быстро заряжать все свои устройства Apple с помощью одного и того же кабеля и адаптера питания мощностью 60 ватт или выше, например, от MacBook.