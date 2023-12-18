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Эксперты нашли ключевые причины потери рабочих данных россиянами

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Из исследования IТ-компании «Киберпротект» и портала hh.ru следует, что сбои в IТ-системах, программные ошибки и поломки устройств стали одними из ключевых причин потери данных россиянами в 2023 году.

Вредоносное программное обеспечение также было указано как причина потери данных, но в меньшей степени. Опрошенные россияне также признали, что сами могут случайно потерять данные, например, забыв пароль или удалив важные файлы.

Больше всего людей беспокоит потеря фотографий и видео, а также рабочих документов и невосстановимых переписок.

Чтобы предотвратить потерю данных, рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию, ограничивать доступ к личным устройствам и аккаунтам, а также создавать резервные копии данных на разных типах носителей, включая облачное хранилище.

Источник: ТАСС.

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