Эксперты из Уфы рассказали, почему нельзя спать с телефоном под подушкой

Специалисты из центра Gadget Ufa рассказали, насколько безопасно держать телефон под подушкой во время сна.

Существует мнение, что мобильные телефоны излучают радиацию, которая может быть вредной для здоровья. Однако эксперты утверждают, что телефоны излучают лишь небольшое количество радиации, и доказательства их вредного воздействия отсутствуют. Несмотря на это спать с телефоном рядом не всегда безопасно.

Опасность возникает, когда телефон заряжается. Многие люди оставляют свои устройства на зарядке ночью, что может привести к перегреву.

Если телефон находится под подушкой, тепло не может рассеиваться, и это увеличивает риск возгорания. Особенно опасны неоригинальные зарядные устройства, которые могут быть несовместимы с телефоном.

Эксперты подчеркивают, что взрывы связаны не с телефонами, а с их литий-ионными аккумуляторами. Перегрев может произойти из-за недостаточной вентиляции.

Рекомендации по безопасному использованию зарядного устройства включают: заряжать телефон на ровной поверхности, использовать только качественные зарядные устройства, не оставлять телефон на зарядке на всю ночь и не пользоваться им во время зарядки.

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