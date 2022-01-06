Эксперты из США посоветовали не смотреть телевизор и не читать в кровати перед сном

Простые рекомендации американских специалистов позволят легко засыпать человеку, который страдает бессонницей.

Специалисты Американской ассоциации дали советы тем людям, которые жалуются на проблемы со сном. В частности, обращение было к людям, страдающим бессонницей.

Им, как говорят эксперты из США, рекомендовано не смотреть телевизор и не читать в кровати перед сном, а еще отказаться от употребления алкоголя, кофе и сигареты.

Вместо этого, советуют принять душ и включить спокойную музыку, причем такие действия лучше сделать ритуалом отхода ко сну, так как это позволит расслабиться, а также засыпать и просыпаться в определенное время.

Когда не получается уснуть длительное время, лучше отдохнуть от такой попытки, например, встать и присесть в другое место пока не появится чувство сонливости.

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