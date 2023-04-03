Эксперты Google Research создали нейронную сеть, которая обходит все проверки ботов

Нейросети становятся умнее с каждым годом, и теперь существует искусственный интеллект способный обходить captcha.

Разработчиком специальной нейросети стали специалисты из Google Research, которые создали алгоритм задача для подтверждения «он не робот».

Для этого нейросеть научили преображать изображение в текст, причем система может работать даже с очень сильно искажёнными изображениями.

Разработка Google Research получила название Pix2Struct, и возможно она в дальнейшем будет внедрена в работу других платформ, а если это произойдет то капча (captcha), цель которой убедится, что перед компьютером человек потеряет свою актуальность.