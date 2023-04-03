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Эксперты Google Research создали нейронную сеть, которая обходит все проверки ботов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Нейросети становятся умнее с каждым годом, и теперь существует искусственный интеллект способный обходить captcha.
Разработчиком специальной нейросети стали специалисты из Google Research, которые создали алгоритм задача для  подтверждения «он не робот».

Для этого нейросеть научили преображать изображение в текст, причем система может работать даже с очень сильно искажёнными изображениями.

Разработка Google Research получила название Pix2Struct, и возможно она в дальнейшем будет внедрена в работу других платформ, а если это произойдет то капча (captcha), цель которой убедится, что перед компьютером человек потеряет свою актуальность.

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