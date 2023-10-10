Главная » Новости

Эксперты DxOMark признали iPhone 15 Pro вторым лучшим камерофоном в мире

Автор На чтение 1 мин Просмотров 61 Опубликовано

Эксперты лаборатории DxOMark провели тестирование камеры нового iPhone 15 Pro.

Смартфон показал очень высокое качество снимков и видео, установив при этом восемь новых рекордов лаборатории.

Однако по итогам тестирования iPhone 15 Pro не смог занять первое место в рейтинге.

Камеры iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max практически идентичны, за исключением объектива телефото (3x у Pro против 5x у Pro Max).

Смартфон хорошо справляется со снимками людей и пейзажей, обладая точной экспозицией и насыщенными цветами.

В видеозаписи iPhone 15 Pro отличается стабильностью, минимальным шумом и применением HDR.

Тем не менее, устройство имеет некоторые недостатки, такие как шумы в тенях и недостаточная детализация при зуме.

По результатам теста iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max разделили второе место с 154 баллами, уступив Huawei P60 Pro (156 баллов). Несмотря на это, обе модели Apple заняли первые строчки в своих ценовых категориях.

Эксперты DxOMark признали iPhone 15 Pro вторым лучшим камерофоном в мире

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.