Эксперты DxOMark признали iPhone 15 Pro вторым лучшим камерофоном в мире

Эксперты лаборатории DxOMark провели тестирование камеры нового iPhone 15 Pro.

Смартфон показал очень высокое качество снимков и видео, установив при этом восемь новых рекордов лаборатории.

Однако по итогам тестирования iPhone 15 Pro не смог занять первое место в рейтинге.

Камеры iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max практически идентичны, за исключением объектива телефото (3x у Pro против 5x у Pro Max).

Смартфон хорошо справляется со снимками людей и пейзажей, обладая точной экспозицией и насыщенными цветами.

В видеозаписи iPhone 15 Pro отличается стабильностью, минимальным шумом и применением HDR.

Тем не менее, устройство имеет некоторые недостатки, такие как шумы в тенях и недостаточная детализация при зуме.

По результатам теста iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max разделили второе место с 154 баллами, уступив Huawei P60 Pro (156 баллов). Несмотря на это, обе модели Apple заняли первые строчки в своих ценовых категориях.