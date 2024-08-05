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Эксперты DxOMark оценили камеру складного Samsung Galaxy Z Fold6

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Лаборатория DxOMark протестировала камеру складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold6.

Эксперты DxOMark оценили камеру складного Samsung Galaxy Z Fold6

Как известно, смартфон получил основную 50-мегапиксельную камеру, которая работает с 12 Мп ультраширокоугольным модулем и 10 Мп телекамерой с 3Х оптическим зумом.

По итогам тестов Galaxy Z Fold6 набрал 133 балла и занял 45 место в рейтинге. В своём ценовом сегменте — 39 позицию на уровне iPhone 14 Plus и Pixel Fold. Если сравнивать с предшественником, то камера нового Galaxy Z Fold6 получила больше баллов.

Среди положительных моментов эксперты отметили хорошую экспозицию и динамический диапазон, высокую детализацию при ярком свете, а также детализацию на расстоянии и с боке-эффектом.

Среди недостатков оказался цветовой шум в помещении, неустойчивая работа АФ в темноте, искажения баланса белого и экспозиции в видео.

 

 

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