Эксперты DxOMark назвали смартфон с самой лучшей батарей в мире

Специалисты DxOMark рассказали о смартфоне, который имеет самую лучшую в мире батарею.

Этим аппаратом оказался Honor Magic5 Lite, который оснащен аккумулятором на 5 100 мАч. С таким АКБ устройство показало лучшие результаты по автономности, зарядки и эффективности.

При интенсивном использовании Honor Magic5 Lite работал два полных дня на одном заряде и три дня при умеренном использовании.

Специалисты сообщили, что YouTube на этом смартфоне можно смотреть непрерывно 24 часа, а TikTok — 19 часов. Играть в игры на одной зарядке можно до 11 часов.

Также была отмечена и технология Honor SuperCharge мощностью 40 Вт, которая позволяет быстро пополнить запас автономности устройства.

Стоит отметить, что этот смартфон представлен и в России, правда он предлагается под названием Honor X9a. Его стоимость составляет 27 990 рублей.