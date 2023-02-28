Эксперты DxOMark назвали Honor Magic5 Pro смартфоном с самой лучшей камерой

Honor Magic5 Pro до официальной презентации попал в лабораторию DxOMark, поэтому на официальном показе были опубликованы результаты тестирования основной камеры.

Как и ожидалось, китайская новинка получила очень высокие оценки камеры. По результатам тестов DxOMark, камера смартфона Honor Magic5 Pro заработала 154 балла, таким образом новинка обошла iPhone 14 Pro и другие флагманы. Сейчас Honor Magic5 Pro находится на первом месте в глобальном рейтинге.

Напомним, в Honor Magic5 Pro установлена тройная камера с датчиками по 50 Мп каждый, один из них сверхширокоугольный, второй телефото. Смартфон способен снимать 4К видео при 60 кадрах в секунду.