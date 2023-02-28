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Эксперты DxOMark назвали Honor Magic5 Pro смартфоном с самой лучшей камерой

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Honor Magic5 Pro до официальной презентации попал в лабораторию DxOMark, поэтому на официальном показе были опубликованы результаты тестирования основной камеры.
Как и ожидалось, китайская новинка получила очень высокие оценки камеры. По результатам тестов DxOMark, камера смартфона Honor Magic5 Pro заработала 154 балла, таким образом новинка обошла iPhone 14 Pro и другие флагманы. Сейчас Honor Magic5 Pro находится на первом месте в глобальном рейтинге.

Напомним, в Honor Magic5 Pro установлена тройная камера с датчиками по 50 Мп каждый, один из них сверхширокоугольный, второй телефото. Смартфон способен снимать 4К видео при 60 кадрах в секунду.

Honor Magic5 Pro
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