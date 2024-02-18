Эксперты «Авто.ру» запустили топ-10 самых быстро продаваемых автомобилей в РФ

Согласно анализу экспертов сервиса «Авто.ру», Lada Priora стала одной из самых быстро продаваемых моделей автомобилей с пробегом в России.

В январе этого года было проведено исследование продаж автомобилей эконом-класса на вторичном рынке России. В среднем, такие автомобили продаются за 38 дней. Однако Lada Priora оказалась наиболее востребованной моделью в этой категории, продаваясь за среднее время в 28 дней.

Сравнивая с другими моделями, Lada Granta обычно продается за 31 день, а Lada Kalina – за 32 дня. Самыми сложными для продажи оказались Nissan Terrano и Renault Duster, которые находят нового владельца в среднем за 47 дней.

Среди моделей «среднего» класса, Ford Focus и Kia Optima являются самыми быстро покупаемыми – в среднем за 39 и 41 день соответственно. Модели Skoda Octavia и Toyota Camry могут быть реализованы примерно за 42 дня. Однако Honda Stepwgn и Nissan Note являются самыми медленно продающимися моделями, находящими нового владельца за 58 и 57 дней соответственно.

В премиальном сегменте вторичного рынка России, седаны BMW 3-Series и Mercedes-Benz C-Class оказались самыми легко реализуемыми – на продажу им требуется в среднем 46 и 47 дней соответственно.

Однако немецкие кроссоверы Volkswagen Touareg и BMW X6 продавались дольше всего, требуя в среднем почти 2 месяца или 57 дней для нахождения нового владельца.