Экспертами iFixit найден и высоко оценен самый ремонтопригодный смартфон в мире

Разборка смартфона Fairphone 5 компанией iFixit подтвердила его высокую ремонтопригодность, оцениваемую максимальным количеством баллов — 10 из 10. Одним из основных преимуществ этой модели является модульная конструкция, которая обеспечивает легкий доступ к важным компонентам и возможность замены их по разумной цене.

Производитель также предоставляет подробную информацию о ремонте, что делает процесс более удобным для пользователей.

Эксперты отмечают, что Fairphone 5 сохраняет лучшие характеристики предыдущих моделей и вносит некоторые улучшения в процесс ремонта, включая возможность индивидуальной замены камер.

Однако замена датчика отпечатков пальцев оказывается наиболее сложной задачей. Замена экрана, аккумулятора, камеры и других технических компонентов не вызывает проблем.

Также стоит отметить, что Fairphone обозначает разъемы антенных кабелей, чтобы пользователь не перепутал их при подключении.

Fairphone 5 был представлен на выставке IFA 2023. Известно, что устройство будет получать основные обновления до Android 18 в течение пяти лет, а также будет получать патчи безопасности в течение трех лет.

Это означает, что прошивка будет актуальной до 2031 года, что является длительным периодом поддержки по сравнению с некоторыми другими смартфонами.