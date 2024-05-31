Эксперт Зыков заявил, что в июне аналог YouTube запустит компания «Яндекс»

Компания «Яндекс» планирует представить свой собственный видеохостинг в конце июня, который может стать потенциальным конкурентом YouTube.

Об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, Владимир Зыков, в интервью РИА Новости. По его словам, у «Яндекса» уже есть необходимые компоненты для создания видеохостинга, так как они имеют раздел с видео и рекомендациями.

Зыков отметил, что «Яндекс» долгое время занимался агрегацией видео с различных площадок, и теперь им нужно превратить этот раздел в полноценную платформу с собственным контентом.

Для успешного запуска видеохостинга потребуются портал с рекомендациями, сервис доставки контента, большое количество мощных серверов, экосистема для профессиональных пользователей и наличие трафика.

Ранее депутат Государственной Думы Антон Горелкин также заявил журналистам, что в конце июня в России будет представлен еще один потенциальный аналог YouTube. Он обратился к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть различные меры воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.