Главная » Новости

Эксперт Зыков заявил, что в июне аналог YouTube запустит компания «Яндекс»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 82 Опубликовано

Компания «Яндекс» планирует представить свой собственный видеохостинг в конце июня, который может стать потенциальным конкурентом YouTube.

Об этом сообщил директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров, Владимир Зыков, в интервью РИА Новости. По его словам, у «Яндекса» уже есть необходимые компоненты для создания видеохостинга, так как они имеют раздел с видео и рекомендациями.

Зыков отметил, что «Яндекс» долгое время занимался агрегацией видео с различных площадок, и теперь им нужно превратить этот раздел в полноценную платформу с собственным контентом.

Для успешного запуска видеохостинга потребуются портал с рекомендациями, сервис доставки контента, большое количество мощных серверов, экосистема для профессиональных пользователей и наличие трафика.

Ранее депутат Государственной Думы Антон Горелкин также заявил журналистам, что в конце июня в России будет представлен еще один потенциальный аналог YouTube. Он обратился к Роскомнадзору с просьбой рассмотреть различные меры воздействия на иностранных хостинг-провайдеров.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.