Эксперт Зубков дал рекомендации по покупке и продаже подержанного телефона

При продаже смартфона россиянам советуют сначала перенести все данные на другое устройство или в облако, а также выйти из своей учётной записи для защиты конфиденциальности.

Затем нужно извлечь SIM-карту или деактивировать eSIM в настройках устройства, а завершающим этапом станет сброс телефона до заводских настроек.

Специалист «МегаФона» Никита Зубков отметил, что после этих шагов следует подготовить комплектующие — зарядное устройство, кабель и коробку, если они сохранились, а также описать возможные недостатки.

При покупке подержанного телефона он рекомендует выбирать продавца с хорошими отзывами и проверять рейтинг. Необходимо тщательно осмотреть устройство, проверяя экран, камеру и динамики.

Для телефонов Apple важно проверить серийный номер (IMEI) и убедиться, что устройство не находится в черном списке операторов и не было утеряно.

Кроме того, стоит убедиться, что предыдущий владелец удалил свои данные и учётную запись.