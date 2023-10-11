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Эксперт Закарян указал на уязвимость смартфонов с гибким дисплеем

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Руководитель Gem Space Ваге Закарян назвал основной недостаток складных смартфонов с гибким экраном, популярность которых растёт.

По словам эксперта, самый модный элемент — гибкий экран — одновременно является и их слабым местом. Его значительно проще повредить, так как поверхность должна быть мягкой для сгибания.

Кроме того, использовать защитную пленку невозможно, т.к. линия сгиба будет изнашиваться. Падение также может нанести больший урон.

Большинство смартфонов нормально работают после намокания, в отличие от складных моделей.

Закарян отметил и высокую стоимость таких гаджетов при не самых выдающихся характеристиках. Таким образом, гибкий экран — главное достоинство нового форм-фактора — одновременно является и основным недостатком по мнению эксперта.

Источник: 1prime.ru.

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