Эксперт Закарян: новая функция в WhatsApp позволяет мошенникам собирать данные

Прошлым летом WhatsApp включил новую функцию, которая позволяет показывать экран смартфона во время видеозвонка.

Но мошенники начали использовать это, чтобы получить доступ к личной информации и деньгам людей, пишет «Прайм» со ссылкой на руководителя команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закаряня.

Чтобы быть в безопасности, нужно быть осторожным при общении с незнакомыми людьми и следовать правилам безопасности в интернете.

Не давайте незнакомым людям много информации о себе и никогда не отправляйте паспортные данные или данные банковских карт через мессенджеры или социальные сети.

Перед отправкой денег или личных данных, лучше перепроверить информацию с помощью звонка в банк или родственника. WhatsApp — это приложение, которое позволяет отправлять сообщения, звонить, отправлять фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.