Эксперт: WhatsApp ждет блокировка в России из-за новой функции

С запуском каналов в мессенджере WhatsApp, принадлежащем компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, возможно, возникнут определенные сложности, включая риск блокировки приложения в стране. Об этом 14 сентября сообщил обозреватель «Известий» по технологиям Иван Черноусов.

Информация о добавлении функции создания каналов в WhatsApp появилась накануне. В настоящее время эта функция доступна в более чем 150 странах, и к концу 2023 года планируется её распространение для всех пользователей.

Иван Черноусов полагает, что с введением каналов в WhatsApp Meta может столкнуться с некоторыми проблемами в России, поскольку данный мессенджер, по сути, становится каналом распространения информации. Это подразумевает применение соответствующих правил и требований к контенту. По его мнению, существует вероятность полной блокировки приложения в России, так как компания Meta официально не зарегистрирована в стране.

Тем не менее, он отметил, что возможная блокировка WhatsApp практически не отразится на российских пользователях, поскольку большинство из них уже перешли на конкурентов, таких как Telegram.