Эксперт Вураско дал ключевой совет по защите от трояна Mamont

Троян Mamont существует уже долгое время и продолжает использоваться мошенниками. Александр Вураско, директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, рассказал «Известиям» о способах защиты от этого вредоносного ПО.

Троян распространяется с помощью различных уловок, таких как фейковые приложения для отслеживания посылок или ссылки на «фотографии» с вопросом «Это ты на фото?». Вураско отметил, что защититься от Mamont достаточно просто, так как этот троян не может сам заразить устройство без действий пользователя. Жертва должна сама запустить и установить вредоносную программу.

Эксперт рекомендовал сначала запретить установку приложений из источников, не относящихся к официальным маркетплейсам. Также важно соблюдать правила цифровой гигиены — безопасно устанавливать приложения только с официальных сайтов, а скачивание с неизвестных ресурсов следует избегать.

Кроме того, Вураско объяснил, что файлы с расширением APK — это установочные пакеты приложений, и если вам прислали файл с таким расширением под видом картинки, это сигнал о попытке мошенничества.

Важно быть внимательным, так как злоумышленники часто провоцируют на необдуманные действия, требуя быстро кликнуть на ссылки или перейти на сайты. Эксперт советует не торопиться и тщательно обдумывать свои действия. Даже если вредоносный файл скачан, он не опасен, пока пользователь не запустит его.

Если вы попытаетесь открыть такой файл, Android предупредит, что вы собираетесь установить приложение. Если вам прислали «картинку», но она требует доступа к телефону, то это явный признак мошенничества. Также рекомендуется не пренебрегать антивирусным программным обеспечением для мобильных устройств.